Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки

За последние сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 346 дорожно-транспортных происшествий. Среди пострадавших — несовершеннолетние, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, 27 мая в результате аварий погибли четыре человека, включая ребенка.

В Санкт-Петербурге произошло 275 ДТП, 13 из которых привели к пострадавшим. Травмы получили 14 человек, среди них трое детей. Один человек погиб.

В Ленинградской области было зарегистрировано 71 ДТП, из них пять с пострадавшими. Четыре человека получили травмы, включая одного ребенка. Еще трое погибли, среди них один несовершеннолетний.