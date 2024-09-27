Число жертв при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы достигло шести

Меликов: при взрыве на АЗС в Дагестане погибли шестеро, в том числе 2 ребенка

При взрыве на автомобильной заправке в пригороде Махачкалы погибли шесть человек, в том числе два ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«По информации на 20:10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — написал он.

Меликов добавил, что всех раненых доставили в медучреждения Махачкалы. Им оказывают необходимую помощь. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Спасатели локализовали пожар на территории АЗС в 19:40. Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС, Минздрава, прокуратуры, Следственного комитета и МВД.

Мощный взрыв прогремел на территории автозаправки в пригороде Махачкалы вечером, 27 сентября. После этого начался пожар, площадь которого составила около 500 квадратных метров. В результате ЧП разрушилось здание АЗС.