Число раненных при взрыве в многоэтажке Махачкалы выросло до четырех

Число пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме в Махачкале выросло до четырех, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

Врачи провели обследование поступивших пациентов, по итогам которого сделали выводы об их состоянии.

«В многоквартирном доме по улице Гапцахской, 14, пострадали четверо: один мужчина и три женщины, одна из которых — в тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

Пациентов доставили в стационары Махачкалы, где им оказывают всю необходимую помощь.

Взрыв в многоэтажке на Гапцахской улице прогремел во вторник, 25 марта. В квартире на шестом этаже взорвался газ. В СК по региону сообщили, что начали доследственную проверку по факту случившегося, а затем заявили о возбуждении уголовного дела.

Также из-за ЧП повреждения получили припаркованные рядом автомобили и соседние дома. На место выехал глава Дагестана Сергей Меликов.