Число пострадавших при взрыве на рязанском заводе «Эластик» достигло 135

После взрыва на рязанском заводе «Эластик» помощь медиков потребовалась 135 пострадавшим. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале .

«По данным на 12:00 17 августа в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы», — указали в публикации.

В оперштабе уточнили, что 17 человек направили в федеральные центры Москвы. Состояние 14 из них оценивают как тяжелое, еще трое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. В рязанской больнице находятся 15 получивших травмы, в том числе три тяжелых пациента.

«Остальным медпомощь оказана амбулаторно», — указали власти.

После ЧП открыли три штаба психолого-психотерапевтической помощи: в месте организации стационарного лечения в Рязани, в кол-центре поселка Лесной и в городском Бюро судебно- медицинской экспертизы.

Для госпитализации раненых привлекали три вертолета и 51 бригаду скорой медицинской помощи.

Взрыв на заводе произошел 15 августа в пороховом цеху. Погибли, по последним данным, 11 человек. Семьям жертв ЧП и пострадавшим выплатят компенсации.