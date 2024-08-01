Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми

МЧС уточнило данные о пострадавших в Нижнем Тагиле. По последней информации, травмы получили восемь человек. Четверо из них — дети. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале .

По сообщению пресс-службы, сейчас на месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.

Два подъезда многоэтажного жилого дома обрушились в Нижнем Тагиле 1 августа. По предварительной информации, причиной аварии стал взрыв газа. Спасатели разбирают завалы и ищут оказавшихся под ними выживших. Всего в результате взрыва разрушилось 15 квартир.

Осведомленный источник ранее сообщил 360.ru, что проверки газового оборудования в доме проводились регулярно, кроме одной квартиры, в которой давно никто не живет. Запах газа в районе дома ощущался в течение нескольких месяцев.