Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 167

Yonhap: число погибших при крушении самолета в Муане в Южной Корее достигло 167

Число погибших в результате крушения самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 167 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«По данным на 16:49 (10:49 мск) число погибших при крушении самолета Jeju Air возросло до 167 человек», — заявили экстренные службы.

Утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 перевозчика Jeju Air сообщением Бангкок — Муан в Южной Корее со 181 человеком на борту при посадке в Муане пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в защитное ограждение.

Удалось спасти двоих человек, они оказались членами экипажа, мужчина и женщина. У пострадавших обнаружили ранения средней и тяжелой степени тяжести, скорая помощь отвезла их в больницу. Граждан России на разбившемся самолете не было. Предположительно, остальные люди на борту погибли.