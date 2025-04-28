Число госпитализированных после ДТП во Владимирской области выросло до 17

Медики осмотрели всех, кто находился в автобусе в момент ДТП в Александровском районе. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.
«На этот час александровские медики осмотрели всех, кто ехал в попавшем в ДТП экскурсионном автобусе. Все — жители Костромской области», — написал глава региона.
По его словам, из 55 человек 17 попали в больницу. Одна пациентка находится в реанимации, 15 — в травматологии, еще один пассажир — в ЛОР-отделении. С одной из пациенток в Александровской районной больнице находится ребенок. Всем пострадавшим оказывают помощь.
Ранее Авдеев сообщил о 10 госпитализированных. Авария с участием автобуса случилась в ночь на 28 апреля. Все 55 человек отправились в паломническую поездку из Пскова в Кострому.
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