Число детей с пневмонией в лагере на Урале увеличилось

Минздрав: в свердловскую больницу поступили 10 детей с пневмонией

В Свердловской области увеличилось число детей, заболевших пневмонией в детском лагере. Сейчас в больнице находятся 10 юных пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава по региону.

В педиатрическое отделение Каменска-Уральского поступили 10 детей с внебольничной пневмонией и один — с бронхитом. По данным пресс-службы, состояние госпитализированных улучшается на фоне лечения.

В медучреждение выехали главный педиатр области Любовь Малямова и пульмонолог Ирина Шуляк

«Параллельно проводится работа по контактным. Выезды в семьи заболевших детей, обзвоны других по спискам», — добавили в ведомстве.

Вспышку пневмонии зафиксировали в лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском. Мать одного из заболевших рассказала, что ребенок лежал под капельницей семь часов.

Роспотребнадзор начал проверять частный лагерь на соблюдение санитарного законодательства. Специалисты также установили круг контактных лиц и организовали обследование детей. Ситуация находится на контроле ведомства.