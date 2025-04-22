Чиновника оштрафовали за драку с министром в Перми

Консультант пермского минкультуры Илья Шаврин получил штраф на пять тысяч рублей по административной статье о побоях после потасовки с главой министерства Аллой Платоновой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Конфликт между министром и Шавриным случился в декабре 2024 года во время одного из заседаний комиссии. Чиновник снимал происходящее на видео, однако Платонова попросила его этого не делать.

В результате между ними произошла драка. У министра медики диагностировали травмы на груди и спине. Шаврин также заявил о полученных им повреждениях.

После заседания представитель министерства заявил, что суд принял справедливое решение. Шаврин предъявлял разного рода ходатайства, включая отвод судье.

Ранее в парламенте Грузии потасовка произошла между депутатами. Перепалка началась сразу после выступления одного из министров.