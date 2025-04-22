Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП с легковушками в Тюмени

Легковые автомобили KIA и Lada стали участниками ДТП в Тюмени. Авария произошла вечером 21 апреля на улице Монтажников. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, 49-летний мужчина, находящийся за рулем иномарки, при повороте не уступил дорогу отечественной машине. В результате столкновения транспортных средств пострадал 39-летний водитель Lada и его четырехлетняя пассажирка.
Девочка находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Сейчас правоохранители устанавливают точные обстоятельства происшествия.
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