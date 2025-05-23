Четырехлетний ребенок попал под колеса иномарки во дворе дома в Петербурге

ДТП с участием маленького ребенка произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Мальчик гулял во дворе с дедушкой и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По опубликованной информации, происшествие случилось 22 мая во дворе дома на проспекте Наставников. Мужчина 50 лет за рулем иномарки Hyundai Santa Fe сбил четырехлетнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.
Ребенка получил ушиб колена. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи оказывают маленькому пациенту всю необходимую помощь. Проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.
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