Четырехлетний ребенок попал под колеса иномарки во дворе дома в Петербурге

ДТП с участием маленького ребенка произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Мальчик гулял во дворе с дедушкой и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованной информации, происшествие случилось 22 мая во дворе дома на проспекте Наставников. Мужчина 50 лет за рулем иномарки Hyundai Santa Fe сбил четырехлетнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.

Ребенка получил ушиб колена. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас врачи оказывают маленькому пациенту всю необходимую помощь. Проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.