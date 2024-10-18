Четырехлетний мальчик попал под колеса машины в Петербурге

В Невском районе четырехлетний ребенок попал под машину. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на ГУ МВД Петербурга.

На улице Подвойского под колеса Ford из-за припаркованных машин выбежал ребенок. Женщина, сидящая за рулем авто, не успела затормозить и била его.

Ребенка с различными травмами доставили в больницу, отмечается, что в момент ДТП рядом были его родители. Проводится проверка.