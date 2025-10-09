Четырехлетнего ребенка вышвырнули с четвертого этажа дома в Уфе

Житель Уфы выбросил маленького ребенка с четвертого этажа дома в Орджоникидзевском районе. О происшествии сообщил в Telegram мэр города Ратмир Мавлиев.

По предварительной информации, пострадавшему ребенку около четырех лет. Мальчик это или девочка, Мавлиев не уточнил.

«На месте происшествия работают все оперативные службы. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. Окажем всю необходимую помощь», — заверил он.

Все обстоятельства и причины ЧП сейчас уточняются.

UPD: в региональном главке МВД уточнили, что пострадавший ребенок родился в 2022 году. Его отца — мужчину 1991 года рождения — доставили в отдел полиции. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.