Четырехлетнего ребенка вышвырнули с четвертого этажа дома в Уфе
Житель Уфы выкинул ребенка с четвертого этажа, пострадавшего спасают врачи
Житель Уфы выбросил маленького ребенка с четвертого этажа дома в Орджоникидзевском районе. О происшествии сообщил в Telegram мэр города Ратмир Мавлиев.
По предварительной информации, пострадавшему ребенку около четырех лет. Мальчик это или девочка, Мавлиев не уточнил.
«На месте происшествия работают все оперативные службы. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. Окажем всю необходимую помощь», — заверил он.
Все обстоятельства и причины ЧП сейчас уточняются.
UPD: в региональном главке МВД уточнили, что пострадавший ребенок родился в 2022 году. Его отца — мужчину 1991 года рождения — доставили в отдел полиции. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.