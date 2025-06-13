Четырех женщин, обокравших пенсионерку в Каменске-Уральском, посадили в тюрьму

Каменск-Уральский городской суд вынес суровый приговор четырем мошенницам, обманувшим пожилую женщину и похитившим у нее крупную сумму денег. Злоумышленницы, гастролирующие цыганки из Ленинградской и Московской областей, выдавали себя за сотрудников социальной службы и похитили у пенсионерки почти миллион рублей. Об этом написал сайт tagilcity.ru.
Преступление было совершено в январе 2025 года. Двое мошенниц вошли в дом жертвы, разыграв спектакль с проверкой документов. Одна из них отвлекала внимание пожилой женщины разговорами, в то время как другая обыскивала жилье, разыскивая ценные вещи. Еще две участницы оставались за пределами дома, руководя операцией и передавая сигналы своим пособницам.
Потерпевшая, 79-летняя женщина, осталась без крупной суммы денег — преступницы похитили 940 тысяч рублей. Приговор суда предусматривает тюремное заключение в колониях общего режима от четырех до 11 лет.
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