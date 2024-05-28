Сегодня 14:21 Четырех грабителей торгового центра задержали в Краснодарском крае
В Краснодарском крае правоохранители задержали четырех мужчин, которые подозреваются в ограблении торгового центра. Об этом сообщил
«Царьград», ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Грабители проникли в торговый центр, где вошли в один из магазинов и направились к кассе. Увидев сейф, злоумышленники решили вместе с ним покинуть помещение. Внутри оказались драгоценности и крупная сумма денег.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
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