Четырех человек арестовали в Узбекистане по делу о гибели россиян в гостинице

Четырех человек взяли под стражу по делу о гибели российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице «Караман палас» в Ташкенте. Об этом сообщило местное издание kun.uz .

По его данным, это владелец отеля, два продавца неисправного отопительного котла и сантехник, который установил оборудование. В котле не было сифона, из-за чего он не соответствовал техническим требованиям.

Паперная и ее спутник погибли 20 октября. Тела нашли вечером сотрудники отеля, когда не смогли достучаться, пытаясь передать посылку. Предположительно, ядовитый газ попал в номер через систему вентиляции. Следственные органы Узбекистана возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.