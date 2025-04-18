Четыре ребенка стали жертвами ДТП в Тюменской области с начала года

С января 2025 года на территории Тюменской области произошло 78 аварий с участием детей. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

«Всего за три месяца этого года в Тюменской области произошло 78 ДТП с участием детей. В авариях погибли четыре ребенка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для сравнения, за предыдущий год в регионе зафиксировали 70 дорожных происшествий с участием несовершеннолетних водителей механических транспортных средств. Один ребенок погиб, еще 70 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ДПС задержали более 1 300 подростков, управлявших транспортом.