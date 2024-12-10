Четыре пожара вспыхнули в Пензенской области за минувшие сутки

Четыре пожара техногенного характера зафиксировали за прошедшие сутки в Пензенской области. Об этом пишет сайт «ПензаПресс» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС России.
Сотрудники ведомства сообщили, что одно из возгораний случилось в селе Кривошеевка Нижнеломовского района. Огонь повредил деревянный дом на площади 30 квадратных метров.
В Старой Каменке сгорел деревянный сарай на улице Быстровка. Пламя охватило площадь 20 квадратных метров. Еще одна хозяйственная постройка загорелась в Юлово Мокшанского района. Там площадь пожара составила 360 метров квадратных.
Четвертое ЧП случилось на улице Гагарина в Лунино. Огонь повредил частный двухквартирный дом. Обошлось без пострадавших.
Еще одно незаконное строение снесут на улице Пролетарской в Мытищах
РЖД возобновит пассажирское ж/д сообщение с Китаем и Северной Кореей
Праздник «Парки. Баранки» пройдет в парке в Одинцове 14 декабря
Еще четыре сироты получили квартиры в Мытищах
Еще 24 предприятия Солнечногорска получили господдержку в 2024 году
Капитальный ремонт четырех школ выполнят в Подольске в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте