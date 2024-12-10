Четыре пожара вспыхнули в Пензенской области за минувшие сутки

Четыре пожара техногенного характера зафиксировали за прошедшие сутки в Пензенской области. Об этом пишет сайт «ПензаПресс» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники ведомства сообщили, что одно из возгораний случилось в селе Кривошеевка Нижнеломовского района. Огонь повредил деревянный дом на площади 30 квадратных метров.

В Старой Каменке сгорел деревянный сарай на улице Быстровка. Пламя охватило площадь 20 квадратных метров. Еще одна хозяйственная постройка загорелась в Юлово Мокшанского района. Там площадь пожара составила 360 метров квадратных.

Четвертое ЧП случилось на улице Гагарина в Лунино. Огонь повредил частный двухквартирный дом. Обошлось без пострадавших.