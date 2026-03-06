Четыре пожара произошли в Петербурге и пригороде за одну ночь

За минувшую ночь в Санкт-Петербурге и его окрестностях произошло несколько возгораний. Об этом сообщила «Мойка78» .

В Фрунзенском районе на Будапештской улице произошел квартирный пожар. Спасатели прибыли на место в 2:37 6 марта и обнаружили, что пламя охватило площадь в три квадратных метра в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Спустя час огонь был потушен. К сожалению, инцидент унес жизнь женщины, а мужчина был доставлен в больницу.

Также возгорание произошло в Приморском районе на улице Шаврова. В трехкомнатной квартире огонь распространился на шесть квадратных метров. Пожар был ликвидирован к шести часам утра, двое пострадавших были госпитализированы.

В Колпино пожар вспыхнул в коммунальной квартире на бульваре Трудящихся. За час огнеборцы справились с возгоранием, пострадавших не было.

Еще один пожар произошел в поселке Комарово на Второй Дачной улице, где загорелась постройка размером четыре на четыре метра. Огонь был потушен в течение часа, пострадавших нет.