Четыре мирных жителя пострадали в курском приграничье из-за атак ВСУ

Мирные жители пострадали в Курской области из-за атаки украинских боевиков. Об этом в своем канале MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района ранена женщина. В поселке Хомутовка Хомутовского района — три человека», — написал он.

Осколками посекло кузов и стекла двух автомобилей, а также окна, входную дверь и фасад магазина.

Накануне FPV-дрон атаковал дом в поселке Хомутовка. В результате удара пострадала 35-летняя женщина и 37-летний мужчина. Они получили осколочные ранения головы, шеи и ног. Еще у одного мужчины была минно-взрывная травма.

Ранее при атаке БПЛА на Курск погиб 25-летний сотрудник автосервиса.