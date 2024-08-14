Четыре человека, в том числе дети, пострадали в ДТП в Удмуртии
Авария с четырьмя пострадавшими произошла накануне на перекрестке улиц Чапаева и Орджоникидзе в Воткинске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
Женщина за рулем Lada Kalina во время движения по второстепенной дороге не уступила дорогу внедорожнику Chevrolet Niva. После столкновения последний автомобиль врезался в ГАЗ-3302 и перевернулся.
В аварии пострадали четыре пассажира Chevrolet — 32-летняя женщина, 10-летний мальчик, 10-летняя девочка и годовалый ребенок.
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