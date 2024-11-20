Четыре человека стали жертвами столкновения минивэна с припаркованной на обочине фурой в Пермском крае

Жизнь четырех человек оборвалась в результате ДТП с участием минивэна и грузовика в Пермском крае. Авария произошла в ночь на среду, 20 ноября, на четвертом километре автодороги Чернушка — Тюш, передает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, 44-летний мужчина за рулем Nissan Serena врезался в припаркованную на обочине фуру Sitrak, водитель которой в этот момент менял колесо. В результате погибли шофер и два пассажира минивэна. Несовместимые с жизнью травмы также получил человек, помогавший менять колесо.

Отмечается, что в момент аварии у фуры горели огни аварийной сигнализации, рядом был установлен специальный знак. Стражи порядка проводят проверку.