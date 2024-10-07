Четыре человека стали жертвами пожара в Свердловской области

Пожар, в результате которого погибли четыре человека, произошел в городе Артемовский в Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на МЧС по региону.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит баня, два жилых дома и надворные постройки. Причиной случившегося мог стать дымоход печи бани, от которого огонь быстро распространился на соседние строения.

В пожаре скончались мужчина, две женщины и подросток. Сейчас правоохранители проводят расследование.