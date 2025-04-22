Четыре человека стали жертвами массового ДТП с цементовозом в Татарстане

Четыре человека получили смертельные травмы в результате ДТП в Апастовском районе Татарстана. Авария произошла на 59-м километре трассы Казань – Буинск – Ульяновск рядом с селом Малые Кокузы. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, шофер цементовоза Foton на скорости въехал в стоявшие на красный сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, КамАЗ и Opel.
Водитель и пассажир Sollers погибли на месте до приезда скорой помощи. Также смертельные травмы получили водитель и пассажир отечественной легковушки. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства аварии.
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