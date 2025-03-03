Четыре человека стали жертвами ДТП в Нижегородской области за неделю

Правоохранители зарегистрировали 53 ДТП с пострадавшими в Нижегородской области за неделю с 24 февраля по 2 марта. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, за неделю жертвами дорожных аварий стали четыре человека. Из-за нарушений ПДД произошло 46 ДТП.

К столкновениям приводили превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, неверный выбор дистанции.

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