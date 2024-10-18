Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Кубани

Три автомобиля стали участниками дорожной аварии в Краснодарском крае. В результате водитель одной из иномарок попал в больницу, еще три человека пострадали, пишет «Кубань 24» со ссылкой на представителей ГАИ Крымского района.
Полицейские сообщили, что ДТП случилось на 102-м километре федеральной трассы А-146. Столкнулись машины марки Ореl Zаfirа, Toyota Suссееd и Nissan Serena. Последнее транспортное средство отбросило на опору линии электропередачи.
Два водителя и две пассажирки получили различные повреждения. Сейчас стражи порядка выясняют точные причины произошедшего.
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