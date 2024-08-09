Четыре человека пострадали в ДТП в Таганроге

Два легковых автомобиля столкнулись на перекресте в Таганроге Ростовской области. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем Chevrolet Niva при повороте не уступил дорогу Toyota Aqua под управлением 22-летнего парня. От удара машину откинуло на металлический забор.

Отмечается, что различные травмы в ДТП получили оба водителя и два пассажира, их доставили в больницу.