Четыре человека пострадали в ДТП в Таганроге
Два легковых автомобиля столкнулись на перекресте в Таганроге Ростовской области. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем Chevrolet Niva при повороте не уступил дорогу Toyota Aqua под управлением 22-летнего парня. От удара машину откинуло на металлический забор.
Отмечается, что различные травмы в ДТП получили оба водителя и два пассажира, их доставили в больницу.
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