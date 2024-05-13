Четыре человека пострадали в ДТП в Пермском крае | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 13:22 Четыре человека пострадали в ДТП в Пермском крае

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Легковой автомобиль перевернулся на трассе Андреево — Морозково в Пермском крае. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем иномарки BMW не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина перевернулась. У нее не было водительского удостоверения.

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Отмечается, что различные травмы получили водитель и три пассажира иномарки.