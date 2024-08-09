Четыре человека пострадали в ДТП в Ленобласти

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки BMW не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Lada Xray, которая ехала впереди. Оба водителя получили серьезные травмы.

Отмечается, что в аварии также пострадали две несовершеннолетние пассажирки легковушки Lada. Детей доставили в больницу.

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