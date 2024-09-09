Четыре человека пострадали в ДТП в Красноярском крае
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Курагинском районе Красноярского края. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщил сайт prmira.ru.
По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Mazda выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль Daihatsu Mira. От удара обе машины отбросило на обочину.
Отмечается, что различные травмы в аварии получили 14-летняя пассажирка Mazda, а также водитель, пассажир и семилетний мальчик в салоне Daihatsu Mira.
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