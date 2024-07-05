Четыре человека пострадали в ДТП с тягачом на Ставрополье

В Ставропольском крае произошла авария с участием тягача, один человек погиб. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительной информации, водитель Lada проехал на перекресток на красный свет и врезался в тягач Mercedes, который поворачивал.

В результате четыре человека, включая 13-летнего подростка, пострадали. Один из пассажиров отечественной легковушки погиб на месте. Проводится проверка.