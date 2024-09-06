Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Ставропольском крае. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota ехал со стороны Минеральных Вод и врезался в стоящий на обочине грузовик MAN. Полуприцеп фуры частично находился на проезжей части.
Отмечается, что различные травмы в аварии получили трое взрослых пассажира легковушки и 12-летний подросток, их доставили в больницу.
Прогулочные маршруты для туристов с питомцами составили в Москве и Подмосковье
Выборы начались в 49 российских регионах
Олег Знарок получил должность в тренерском штабе команды НХЛ
Иностранца в России приговорили к шести годам за попытку примкнуть к террористам
ЦППК начала подготовку станций и остановок к зиме
Подготовка автобусов и электричек к зимнему сезону началась в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте