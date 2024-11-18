Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти
Дорожная авария с участием автобуса произошла накануне в Выборгском районе Ленобласти. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находилось 30 человек, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого транспортное средство наехало на препятствие.
В аварии пострадали четыре человека. Их передали медикам.
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