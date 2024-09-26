Четыре человека пострадали в ДТП под Нижним Новгородом

В Нижегородской области произошла массовая авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария случилась в Борском округе. По предварительным данным, водитель за рулем LADA пошел на обгон в запрещенном месте. На встречной полосе легковушка врезалась в «Газель», а потом ее отбросило на DongFeng.

В ДТП пострадали четыре человека, все из LADA, их доставили в больницу. Проводится проверка.