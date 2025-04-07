Четыре человека пострадали в ДТП на нижегородской трассе

Два легковых автомобиля — Lada Priora и Audi — столкнулись на территории Нижегородской области. Авария случилась днем 6 апреля на трассе Шахунья — Тоншаево. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
По предварительным данным полицейских, машину Lada Priora занесло на проезжей части, из-за чего она выехала на встречную полосу, по которой двигалась иномарка под управлением 26-летнего мужчины. Он не выбрал безопасную скорость движения и не успел затормозить.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Их доставили в Шахунскую ЦРБ. Признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено. Все обстоятельства аварии выясняются.
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