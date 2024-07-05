Четыре человека пострадали в аварии в Волгоградской области

В аварии под Камышином столкнулись две легковушки, четыре человека пострадали. Об этом сообщил novostivolgograda.ru со ссылкой на скорую помощь Волгоградской области.

По предварительным данным, машины столкнулись лоб в лоб, из-за чего одна из них слетела с дороги. Всех пострадавших доставили в больницу, проводится проверка.

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