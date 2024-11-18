Четыре человека пострадали в аварии с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель Ford Transit не справился с управлением на трассе и вылетел на встречку. Там он столкнулся с LADA Granta.

Все четверо, сидевшие в легковушке, включая 16-летнего подростка, пострадали, их доставили в больницу. По факту ДТП начали проверку.