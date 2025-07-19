Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Перми

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Перми. Подробности сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Ленина и Плеханова столкнулись легковушки Exeed и ВАЗ-21093. Предположительно, виновницей ДТП стала автомобилистка на иномарке.

В результате пострадали четыре человека — пассажиры обеих машин. Проводится проверка.

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