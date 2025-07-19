Четыре человека пострадали при столкновении легковушек в Перми
Дорожная авария с пострадавшими произошла в Перми. Подробности сообщил сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Ленина и Плеханова столкнулись легковушки Exeed и ВАЗ-21093. Предположительно, виновницей ДТП стала автомобилистка на иномарке.
В результате пострадали четыре человека — пассажиры обеих машин. Проводится проверка.
Финал кадрового молодежного проекта прошел в Чехове
«Нигде такого не видела». Российские туристы оценили отдых в Северной Корее
В Дюссельдорфе на ярмарке взорвалась пиротехника, пострадали 19 человек
Иран пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия
Число задерживающихся крымских поездов увеличилось до 14
Администрация Чехова провела встречу с жителями в поселке Любучаны
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте