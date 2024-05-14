Четыре человека пострадали при пожаре в квартире в Нижнем Новгороде | 360°

14 мая 2024, 16:57
Четыре человека пострадали при пожаре в квартире в Нижнем Новгороде
Возгорание произошло в многоквартирном доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе трое детей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, пламя охватило балкон в квартире жилого комплекса «Корабли». Общая площадь возгорания составила 19 квадратных метров.
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Отмечается, что из горящей квартиры спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе шесть детей. Причиной пожара могла стать детская шалость.
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