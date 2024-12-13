Четыре человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Находке

Японский кроссовер загорелся после лобового столкновения с Nissan в городе Находка. В результате ДТП различные повреждения получили четыре человека. Об этом сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на представителей Госавтоинспекции Приморского края.

Полицейские установили, что на улице Пирогова 43-летний мужчина за рулем Toyota RAV4 при выезде на полосу встречного движения врезался в Nissan Wingroad, которым управлял 52-летний шофер. От сильного удара первая машина загорелась.

Пострадали оба водителя, а также по одному пассажиру из каждой иномарки. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.