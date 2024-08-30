Сегодня 15:45 Четыре человека получили травмы в ночном ДТП в Нижегородской области
Авария с четырьмя пострадавшими произошла накануне около полуночи в городе Городец Нижегородской области. Об этом написал
сайт newsnn.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Водитель за рулем LADA по какой-то причине не справился с управлением и врезался в стоящий около трассы киоск. Четыре человека, среди которых трое 17-летних молодых человека, доставили в Балахнинскую ЦРБ.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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