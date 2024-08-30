Четыре человека получили травмы в ночном ДТП в Нижегородской области

Авария с четырьмя пострадавшими произошла накануне около полуночи в городе Городец Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Водитель за рулем LADA по какой-то причине не справился с управлением и врезался в стоящий около трассы киоск. Четыре человека, среди которых трое 17-летних молодых человека, доставили в Балахнинскую ЦРБ.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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