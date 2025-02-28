Четыре человека получили травмы в массовом ДТП под Тюменью

Четыре человека пострадали при массовом столкновении автомобилей в Тюменской области. Авария произошла на 183-м километре трассы Курган — Тюмень. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель иномарки Kia Rio во время выполнения обгона врезался в «Газель», после этого легковушка столкнулась еще с двумя машинами, двигавшимися во встречном направлении.

В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека. Сведения о состоянии пострадавших уточняются. Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.