Четыре человека получили травмы в массовой аварии с «Газелью» под Тюменью

Серьезная авария произошла на 183-м километре дороги Курган — Тюмень. На месте потребовалась помощь медиков, сообщил Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем Kia Rio столкнулась с «Газелью» при попытке обогнать ее. Впоследствии иномарка выехала на полосу встречного движения, где протаранила машины Kia Sportage и LADA Granta.

Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе предполагаемая виновница ДТП. Организована проверка.