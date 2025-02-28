Четыре человека получили травмы в массовой аварии с «Газелью» под Тюменью

Серьезная авария произошла на 183-м километре дороги Курган — Тюмень. На месте потребовалась помощь медиков, сообщил Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Тюменской области.
По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем Kia Rio столкнулась с «Газелью» при попытке обогнать ее. Впоследствии иномарка выехала на полосу встречного движения, где протаранила машины Kia Sportage и LADA Granta.
Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе предполагаемая виновница ДТП. Организована проверка.
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