Четыре человека погибли в пожаре под Новосибирском

В Убинском районе пожар в частном доме унес жизни четырех человек. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на СУ СКР Новосибирской области.

Там рассказали, что в ночь на 27 июня в одном из жилых домов случился пожар. В момент возгорания в здании находились семь человек.

По предварительным данным, в результате пожара скончались две женщины и двое детей в возрасте двух и пятнадцати лет. Еще двух человек, включая семимесячного младенца, доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех деталей происшествия.