Четыре человека погибли в перевернувшейся легковушке на трассе в Якутии

Авария с трагическими последствиями произошла на 735-м километре трассы «Вилюй» в Якутии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Согласно данным ведомства, водитель машины ВАЗ-21063 не справился с управлением, из-за чего легковушка опрокинулась. Автомобилист и трое его пассажиров скончались на месте.

Организована проверка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

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