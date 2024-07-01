Четыре человека погибли в перевернувшейся легковушке на трассе в Якутии
Авария с трагическими последствиями произошла на 735-м километре трассы «Вилюй» в Якутии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
Согласно данным ведомства, водитель машины ВАЗ-21063 не справился с управлением, из-за чего легковушка опрокинулась. Автомобилист и трое его пассажиров скончались на месте.
Организована проверка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
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