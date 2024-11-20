Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае. Заведено уголовное дело

ДТП, в котором погибли сразу четыре человека, произошло накануне в Чернушинском районе Пермского края. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Вечером 19 ноября на дороге Чернушка — Тюш водитель иномарки врезался в стоящий грузовик, водитель которого менял колесо. В аварии погибли водитель и два пассажира иномарки, а также мужчина, который помогал менять колесу водителю.

Следствие возбудило уголовное дело.