Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае. Заведено уголовное дело

ДТП, в котором погибли сразу четыре человека, произошло накануне в Чернушинском районе Пермского края. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Вечером 19 ноября на дороге Чернушка — Тюш водитель иномарки врезался в стоящий грузовик, водитель которого менял колесо. В аварии погибли водитель и два пассажира иномарки, а также мужчина, который помогал менять колесу водителю.
Следствие возбудило уголовное дело.
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