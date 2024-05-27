Четыре человека погибли в ДТП в Адыгее

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Майкопском районе республики Адыгеи. В результате аварии погибли четыре человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, 38-летний водитель за рулем Lada Granta выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-2111. От полученных травм скончались все находившиеся в двух отечественных легковушках.

По факту аварии проводят проверку.

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