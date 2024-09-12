Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на трассе в Брюховецком районе Краснодарского края. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, водитель за рулем КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарке Daewoo Nexia. От полученных травм скончались водитель и трое пассажиров легковушки, среди них — двое детей 12 и 13 лет.

Отмечается, что по факту аварии возбудили уголовное дело.

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