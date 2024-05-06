Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем | 360°

06 мая 2024, 12:47
Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем
Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Переславле-Залесском Ярославской области. В результате аварии погибли четыре человека, сообщила«Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление МВД России.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся.
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Отмечается, что на месте аварии скончались двое мужчин и девочка. Водителя доставили в больницу, позже от полученных травм он погиб.
ДТП
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