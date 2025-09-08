Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме, еще 20 ранены

В Иерусалиме растет число пострадавших при нападении на автобус. По последним данным, жертвами стрельбы стали четыре человека, около 20 пострадали, семеро сейчас в тяжелом состоянии.

Одного из террористов успел ликвидировать солдат, ехавший в автобусе, по которому начали палить боевики. Второго преступника нейтрализовали вооруженные гражданские, стоявшие на остановке, уточнил Shot.

Трагедия произошла в районе Рамот. Для нападения боевики использовали самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9.

Все обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются. Официально ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.